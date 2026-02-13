ثلاثة أضعاف راتبه.. مستجدات اهتمام الاتحاد السعودي بمحمد صلاح

كشفت صحيفة "ذا ميرور" الإنجليزية، تطورات بشأن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة، أن محمد صلاح قد يكون بديل كريم بنزيما في الاتحاد السعودي، مع تزايد الشكوك حول مستقبله مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة أن صلاح البالغ من العمر 33 عامًا قد يحصل على ثلاثة أضعاف راتبه الأسبوعي الحالي مع ليفربول، والبالغ 400 ألف جنيه إسترليني، في حال إتمام الصفقة.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي أكثر من مرة، قبل أن يجدد اللاعب تعاقده مع الريدز لموسمين إضافيين.

