ثلاثة أضعاف راتبه.. مستجدات اهتمام الاتحاد السعودي بمحمد صلاح

كتب : هند عواد

04:52 م 13/02/2026
    محمد صلاح لاعب ليفربول (1)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (2)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (6)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (3)
    محمد صلاح لاعب ليفربول (5)
    محمد صلاح
    محمد صلاح

كشفت صحيفة "ذا ميرور" الإنجليزية، تطورات بشأن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة، أن محمد صلاح قد يكون بديل كريم بنزيما في الاتحاد السعودي، مع تزايد الشكوك حول مستقبله مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة أن صلاح البالغ من العمر 33 عامًا قد يحصل على ثلاثة أضعاف راتبه الأسبوعي الحالي مع ليفربول، والبالغ 400 ألف جنيه إسترليني، في حال إتمام الصفقة.

وارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي أكثر من مرة، قبل أن يجدد اللاعب تعاقده مع الريدز لموسمين إضافيين.

"11 قضية".. هل تهدد عقوبات فيفا مشاركة الزمالك الأفريقية؟

"لمحاربة تسنين اللاعبات".. مدربة منتخب مصر للشابات تطالب بتطبيق قياس العظام

بعد الغياب.. موقف آدم كايد من المشاركة مع الزمالك أمام كايزر تشيفز


