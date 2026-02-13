مباريات الأمس
إيقاف مدرب في إنجلترا 9 مباريات بسبب إساءته لحكمة

كتب : هند عواد

02:26 م 13/02/2026
    الحكمة الحكمة كيرستي داول
    الحكمة الحكمة كيرستي داول
    الحكمة الحكمة كيرستي داول
    دين برينان
    دين برينان
    دين برينان

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف دين برينان، مدرب فريق بارنيت، الناشط في القسم الثاني، لمدة 9 مباريات بسبب واقعة مثيرة للجدل.

ووفقا لصحيفة بي بي سي الإنجليزي، تم إيقاف دين برينان، لمدة تسع مباريات بسبب إساءته اللفظية لحكمة رياضية وإشارته إلى جنسها.

وتعود الواقعة إلى يوم 6 سبتمبر الماضي 2025، عندما خسر فريق برينان على أرضه من شروزبري، وتعرض المدرب للطرد في منتصف الشوط الأول بسبب اعتراضه على قرار الحكمة كيرستي داول.

ونفى دين برينان البالغ من العمر 45 عاماً التهمة في جلسة الاستماع، لكن اللجنة أصدرت قراراً بالإيقاف بالإضافة إلى غرامة قدرها 2000 جنيه إسترليني ودورة تعليمية إلزامية.

وقال برينان في بيان: "لقد نفيتُ بشكل قاطع طوال هذه القضية تهمة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالتمييز، على الرغم من أن اللجنة قد توصلت إلى استنتاجها، والذي يجب عليّ احترامه، إلا أنني لا أوافق على قرارها."

وتولى برينان تدريب نادي الدرجة الثانية في سبتمبر 2021 وقادهم للعودة إلى دوري كرة القدم الإنجليزية في الموسم الماضي بعد صعودهم من الدوري الوطني.

