قمصان لفريق غزة.. جوارديولا يدعم فلسطين من جديد بهذه الطريقة

موعد مباراة العودة بين برشلونة وأتليتكو مدريد في كأس إسبانيا

بعد تتويجها ببطولة ويندي.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن نور الشربيني

وقع المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على قمصان منتخب فلسطين، لدعم فريق غزة الإرادة للمبتورين.

وأعلن فريق غزة لكرة القدم أن مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وقع على قمصان المنتخب الفلسطيني الوطني في بادرة دعم للفريق.

وقال فريق غزة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "من قلب غزة إلى قمة عالم كرة القدم، تلقى أبطالنا في فريق غزة ويل (كرة القدم لذوي البتر) رسالة خاصة وتوقيعًا من الفيلسوف بيب جوارديولا".

وأعرب اللاعبون عن امتنانهم لجوارديولا، لدعمه، مؤكدين على المعنى الأعمق وراء القمصان الموقعة.

وأضاف البيان: "هذا القميص ليس مجرد قطعة قماش، بل هو وسام فخر يحمله كل لاعب تحدى الإصابة وسعى وراء حلمه، شكرًا لك يا جوارديولا لأنك رأيت فينا ما نراه في أنفسنا: أبطالًا لا يعرفون المستحيل".

اقرأ أيضًا:

"11 قضية".. هل تهدد عقوبات فيفا مشاركة الزمالك الأفريقية؟



"لمحاربة تسنين اللاعبات".. مدربة منتخب مصر للشابات تطالب بتطبيق قياس العظام



بعد الغياب.. موقف آدم كايد من المشاركة مع الزمالك أمام كايزر تشيفز





