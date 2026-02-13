الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، زيه الأساسي المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المقرر لها مساء غدا السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز، عن ارتداء الفريق الضيف القميص الأصفر والشورت الأسود، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون السماوي.

وحضر الاجتماع من الزمالك كل من محمد حسن تيتو المدير الإداري للفريق، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومحمد حسني مسؤول المهمات، إضافة إلى مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وممثلي نادي كايزر تشيفز.

