الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

كتب : هند عواد

01:12 م 13/02/2026
يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، زيه الأساسي المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، المقرر لها مساء غدا السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكايزر تشيفز، عن ارتداء الفريق الضيف القميص الأصفر والشورت الأسود، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون السماوي.

وحضر الاجتماع من الزمالك كل من محمد حسن تيتو المدير الإداري للفريق، وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، ومحمد حسني مسؤول المهمات، إضافة إلى مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وممثلي نادي كايزر تشيفز.

"11 قضية".. هل تهدد عقوبات فيفا مشاركة الزمالك الأفريقية؟

"لمحاربة تسنين اللاعبات".. مدربة منتخب مصر للشابات تطالب بتطبيق قياس العظام

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك كايزر تشيفز الجنوب أفريقي كأس الكونفدرالية الأفريقية

