لحظة بلحظة.. مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

كتب : محمد عبد الهادي

09:18 م 12/02/2026
يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة:

حراسة المرمى: خوان موسو

خط الدفاع: مولينا - بوبيل - هانكو - روجيري

خط الوسط: سيميوني - يورينتي - كوكي - لوكمان

خط الهجوم: جريزمان - ألفاريز.

تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج – مارك كاسادو – لامين يامال – داني أولمو – فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس.

متابعة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

متابعة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد بث مباشر مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد مباشر مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد كأس ملك إسبانيا

