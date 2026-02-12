لحظة بلحظة.. مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في كأس ملك إسبانيا
كتب : محمد عبد الهادي
يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة:
حراسة المرمى: خوان موسو
خط الدفاع: مولينا - بوبيل - هانكو - روجيري
خط الوسط: سيميوني - يورينتي - كوكي - لوكمان
خط الهجوم: جريزمان - ألفاريز.
تشكيل برشلونة على النحو التالي:
حراسة المرمى: خوان جارسيا.
خط الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي.
خط الوسط: فرينكي دي يونج – مارك كاسادو – لامين يامال – داني أولمو – فيرمين لوبيز.
خط الهجوم: فيران توريس.