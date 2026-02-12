يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وأتليتكو مدريد، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة:

حراسة المرمى: خوان موسو

خط الدفاع: مولينا - بوبيل - هانكو - روجيري

خط الوسط: سيميوني - يورينتي - كوكي - لوكمان

خط الهجوم: جريزمان - ألفاريز.

تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي – باو كوبارسي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج – مارك كاسادو – لامين يامال – داني أولمو – فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: فيران توريس.

متابعة مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد