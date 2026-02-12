مباريات الأمس
صحيفة مغربية تكشف موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كتب : محمد عبد الهادي

08:40 م 12/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    تتويج الزمالك بالكونفدرالية
  • عرض 9 صورة
    الذكرى الخامسة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2020 (6)
  • عرض 9 صورة
    لأهلي وكايزر تشيفز نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 (10)
  • عرض 9 صورة
    لأهلي وكايزر تشيفز نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 (11)
  • عرض 9 صورة
    لأهلي وكايزر تشيفز نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 (7)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك يتوج بكأس الكونفدرالية
  • عرض 9 صورة
    فريق الزمالك يتوج بالكونفدرالية الإفريقية
  • عرض 9 صورة
    الذكرى الخامسة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2020 (4)

كشف صحيفة البطولة المغربية، موعد نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجاري.

ونشرت الصحيفة جدول أعمال اجتماع الاتحاد الأفريقي "كاف"، المقرر إقامته غدًا الجمعة، لتحديد موعد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية المنتظر.

وأوضحت أن مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال ستكون يوم 9 مايو 2026، بينما ستكون مباراة الإياب يوم 16 من الشهر نفسه.

أما عن نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، ستكون مباراة الإياب يوم 15 مايو 2026، ومباراة الإياب يوم 24.

"قلب أحمر".. إمام عاشور يشارك الجماهير 4 صور جديدة

نور الشربيني تحصد بطولة ويندي سيتي بعد نهائي مصري درامي

