صحيفة مغربية تكشف موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

كشف صحيفة البطولة المغربية، موعد نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجاري.

ونشرت الصحيفة جدول أعمال اجتماع الاتحاد الأفريقي "كاف"، المقرر إقامته غدًا الجمعة، لتحديد موعد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية المنتظر.

وأوضحت أن مباراة ذهاب نهائي دوري الأبطال ستكون يوم 9 مايو 2026، بينما ستكون مباراة الإياب يوم 16 من الشهر نفسه.

أما عن نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، ستكون مباراة الإياب يوم 15 مايو 2026، ومباراة الإياب يوم 24.

