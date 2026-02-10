"الحريف وأنغام نانسي عجرم".. الكرمة العراقي يعلن وصول أحمد عبد القادر

كتبت- هند عواد:

أعلن نادي الكرمة العراقي وصول المصري أحمد عبد القادر، المنضم حديثًا للفريق من النادي الأهلي، وذلك على أنغام "أنا مصري وأبويا مصري".

ونشر الحساب الرسمي لنادي الكرمة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو، ظهر فيه طفل يقول: "الحريف وصل"، ليظهر بعده أحمد عبد القادر، قائلًا: "انتظروني في الكرمة".





وظهر أحمد عبد القادر بقميص الكرمة على أنغام: "لو سألتك إنت مصري تقولي إيه؟ تقولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليه"، للفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

ووافق الأهلي على بيع أحمد عبد القادر إلى الكرمة العراقي في الانتقالات الشتوية المنقضية، مع وجود بند في عقد اللاعب يمنع انتقاله لأي نادٍ في مصر سوى الأهلي.

