محمد صلاح ينشر 4 صور جديدة من مباراة ليفربول ونيوكاسل

شارك الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، جماهيره صورًا جديدة من المباراة التي جمعت فريقه ونيوكاسل مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وحقق فريق ليفربول فوزًا كبيرًا على نيوكاسل بنتيجة 4-1، وتمكن صلاح من صناعة مساهمة وحيدة لزميله إيكتيكي.

ونشر صلاح 4 صورة من مباراة ليفربول ونيوكاسل، التي أقيمت على ملعب الأنفيلد معقل الريدز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية مع نظيره مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل الموافق 8 فبراير الجاري.

