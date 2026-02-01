"شات جي بي تي" يتسبب في إقالة مدرب في الدوري الروسي.. ما القصة؟

في واقعة غريبة ونادرة في كرة القدم، قام نادي سوتشي الروسي، بإقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم روبرت مورينو، بسبب استخدامه أدوات الذكاء الإصطناعي.

وكشفت صحيفة" هتسبورت المغربية"، أن المدرب روبرت مورين، كان يقوم باستخدام أداة الذكاء الإصطناعي "شات جي بي تي" في إعداد تقارير وخطط المباراة واختيار الصفقات.

وأضافت الصحيفة: " في أحد الأيام قام المدرب بمنع لاعبيه من النوم لمدة 28 ساعة متواصلة ضمن البرنامج التدريبي، بسبب نصيحة شات جي بي تي".

واختتمت الصحيفة: "تم كشف أمر المدرب لباقي أعضاء لجهاز الفني والمسؤولين بالنادي لتتم إقالته على الفور".

