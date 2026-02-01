انتهاء برنامج التوعية السلوكية لـ5 آلاف طالب بالمنيا- صور

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، أن المحافظة تضع بناء الإنسان وتنمية وعي النشء على رأس أولوياتها، مشددًا على أهمية تنفيذ لقاءات وبرامج توعوية دورية تستهدف تعزيز القيم الإيجابية، وتقويم السلوكيات الخاطئة، إلى جانب إشراك القيادات التعليمية في التعامل مع المشكلات الميدانية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.

وفي السياق، أعلنت إدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظة عن الانتهاء من تنفيذ برنامج متكامل للتوعية السلوكية لطلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الأول، استهدف نحو 5 آلاف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، وشملت التغطية الميدانية 40 مدرسة ومعهدًا دينيًا بمراكز وقرى المحافظة، وتضمن البرنامج حلقات نقاشية موسعة وورش عمل تناولت عددًا من القضايا التي تمس واقع الطلاب وتؤثر على مستقبلهم.

جدير بالذكر أن البرنامج امتد ليشمل المنظومة التعليمية بالكامل، حيث تم تنفيذ 8 لقاءات وورش عمل استهدفت نحو 500 معلم وأخصائي (اجتماعي، نفسي، إعلام تربوي، وتكنولوجيا تعليم)، بالإضافة إلى موجهي التربية الدينية، وركزت ورش العمل على وضع آليات وحلول عملية للتعامل مع المشكلات السلوكية، وتعزيز قيم الانضباط والسلوكيات الإيجابية، باعتبار المعلمين الركيزة الأساسية في غرس القيم الإيجابية وتوجيه الطلاب لمواجهة التحديات الاجتماعية داخل المدارس.

تضمن البرنامج مناقشة عدد من القضايا الحيوية، من بينها مواجهة ظاهرتي التنمر المدرسي والتدخين وتعاطي المخدرات، والتوعية بمخاطر زواج القاصرات، وغرس ثقافة تنظيم الأسرة لدى الأجيال الجديدة، إلى جانب تعزيز الانضباط الذاتي وتشجيع الطلاب على القيام بدور «المثقف القرين» لتوجيه زملائهم، فضلًا عن مكافحة الابتزاز الإلكتروني والتوعية بالاستخدام الآمن والأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي.