ميدفيديف مهاجما أوروبا: فشلوا في هزيمة روسيا وأضروا بأنفسهم اقتصاديًا‎

هاجم نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف، أوروبا، مؤكدا أنها فشلت في هزيمة روسيا بأوكرانيا، وألحقت بنفسها ضررا اقتصاديا جسيما بمحاولتها القيام بذلك.

قال ميدفيديف، في تصريحات لوكالة "رويترز" البريطانية: "لقد فاجأتني أوروبا كثيرا للغاية. لأنها تقوض الأسس التي يقوم عليها وجودها بأفعالها. إنه أمر مذهل".

وأوضح ميدفيديف، أن القوى الأوروبية أرادت "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في أوكرانيا" لكنها "لم تحقق أي شيء".

من جانبه، أعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التأكيد على ضرورة عقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لحل القضايا العالقة، بينما تواصل واشنطن مساعيها الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات.

وجاءت تصريحات "زيلينسكي" قبيل لقاء الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية والتي من المتوقع أن تُقام هذا الأسبوع في العاصمة الإماراتية "أبوظبي".