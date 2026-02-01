"بعد مباراة نيوكاسل".. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

فيديو أهداف الشوط الأول من مباراة ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي

واصل النجم المصري محمد صلاح، تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" رفقة ليفربول، وذلك بعدما نجح في صناعة هدف في فوز فريقه أمس على حساب نيوكاسل بالدوري.

وتمكن فريق ليفربول من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نيوكاسل يونايتد أمس، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بالبريميرليج.

ونجح صلاح في صناعة الهدف الثالث للريدز في مرمى نيوكاسل، بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله فلوران فيرتز، في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وبصناعة صلاح هدفا أمام نيوكاسل يونايتد أمس، نجح في رفع عدد مساهماته التهديفية أمام نيوكاسل إلى 20 مساهمة، بواقع تسجيل 10 أهداف وصناعة مثلهم.

وبات صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يسجل 10 أهداف ويصنع مثلهم أمام فريق واحد بالبريميرليج.

والجدير بالذكر، أن محمد صلاح يعد ثاني الهدافين التاريخيين لمواجهات ليفربول ونيوكاسل، برصيد 10 أهداف خلف المتصدر مايكل أوين صاحب الـ 14 هدفا.