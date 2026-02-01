مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
18:00

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

فيديو أهداف مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني

كتب - محمد عبد السلام:

01:01 ص 01/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة برشلونة وإليتشي (1)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة برشلونة وإليتشي (3)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة برشلونة وإليتشي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا على حساب إلتشي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة ال22 في الدوري الإسباني.

وسجل أهداف برشلونة كل من، لامين يامال في الدقيقة 6، فيران توريس في الدقيقة 40 وماركوس راشفورد في الدقيقة 72 من عمر المباراة

وأحرز هدف إلتشي الوحيد في اللقاء اللاعب ألفارو رودريجيز، في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 55 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز الـ12 بجدول الترتيب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أهداف برشلونة وإلتشي برشلونة جدول ترتيب برشلونة مباراة برشلونة وإليتشي برشلونة اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احذر.. رائحة فمك أول مؤشر على أمراض خطيرة
نصائح طبية

احذر.. رائحة فمك أول مؤشر على أمراض خطيرة

بعد فوز أرسنال وليفربول.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

بعد فوز أرسنال وليفربول.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
قبيل مناوراتها العسكرية في هرمز.. أمريكا تحذّر إيران من "أي سلوك غير آمن"
شئون عربية و دولية

قبيل مناوراتها العسكرية في هرمز.. أمريكا تحذّر إيران من "أي سلوك غير آمن"
وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية القطري يجتمع مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
رئيس شعبة المحمول: الموبايلات في مصر أغلى بـ 40 ألف جنيه من دول الخليج
أخبار مصر

رئيس شعبة المحمول: الموبايلات في مصر أغلى بـ 40 ألف جنيه من دول الخليج

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط أرضي بعمق 15 مترًا يتسبب في انهيار محلين داخل محطة وقود بالتجمع
"بعد منشورات الإساءة لمصر".. أول رد من الفنان السوداني محمود ميسرة السراج
السيسي وبزشكيان يناقشان تصاعد التوتر في المنطقة والحلول السلمية للملف النووي