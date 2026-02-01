فيديو أهداف مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني
كتب - محمد عبد السلام:
حقق نادي برشلونة فوزا كبيرا على حساب إلتشي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، ضمن مواجهات الجولة ال22 في الدوري الإسباني.
وسجل أهداف برشلونة كل من، لامين يامال في الدقيقة 6، فيران توريس في الدقيقة 40 وماركوس راشفورد في الدقيقة 72 من عمر المباراة
وأحرز هدف إلتشي الوحيد في اللقاء اللاعب ألفارو رودريجيز، في الدقيقة 29 من عمر المباراة.
وبهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 55 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز الـ12 بجدول الترتيب.
