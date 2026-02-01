بعد فوز أرسنال وليفربول.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

أقيم اليوم السبت العديد من المباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين، والتي شهدت منافسة قوية بين الفرق وتسجيل عدد كبير من الأهداف.

ومن أبرز نتائج اليوم، فوز أرسنال على ليدز يونايتد برباعية دون رد، فوز ليفربول على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدف.

وبعد فوز أرسنال واصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال - 53 نقطة

2- مانشستر سيتي - 46 نقطة

3- أستون فيلا - 46 نقطة

4- تشيلسي - 40 نقطة

5- ليفربول - 39 نقطة

6- مانشستر يونايتد - 38 نقطة

7- فولهام - 34 نقطة

8- إيفرتون - 34 نقطة

9- برينتفورد - 33 نقطة

10- نيوكاسل يونايتد - 33 نقطة

11- سندرلاند - 33 نقطة

12- بورنموث - 33 نقطة

13- برايتون - 31 نقطة

14- توتنهام - 28 نقطة

15- كريستال بالاس - 28 نقطة

16- ليدز يونايتد - 26 نقطة

17- نوتنجهام فورست - 25 نقطة

18- وست هام يونايتد - 20 نقطة

19- بيرنلي - 15 نقطة

20- وولفرهامبتون - 8 نقاط