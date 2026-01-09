مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

0 1
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

4 0
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

0 3
19:30

الاتحاد

لحظة بلحظة.. المغرب ضد الكاميرون.. 0-0

كتب - يوسف محمد:

08:33 م 09/01/2026 تعديل في 09:05 م
دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة منتخب المغرب أمام نظيره منتخب الكاميرون اليوم، في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة 9 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلتقي الفائز من مباراة المغرب والكاميرون، في نصف نهائي أمم أفريقيا مع الفائز من مباراة، نيجيريا والجزائر المقرر إقامتها غدا السبت.

ويدخل منتخب المغرب اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا وأشرف حكيمي

خط الوسط: نائل العيناوي، إسماعيل صيباري وبلال الخنوس

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي وعبد الصمد الزلزولي

أبرز أحداث مباراة المغب والكاميرون في أمم أفريقيا 2025:

الدقيقة 1: بداية المباراة

منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية الكاميرون ضد المغرب

