دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

0 0
23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

5 2
17:15

اشبيلية

الاتحاد المصري يعلن تفاصيل ودية السعودية قبل كأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

10:50 م 15/03/2026

الاتحاد المصري لكرة القدم

توصل الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد السعودي إلى اتفاق يقضي بإقامة مباراة ودية تجمع المنتخبين يوم 27 مارس الجاري على ملعب بمدينة جدة، ضمن استعداداتهما لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويأتي اللقاء ضمن خطة الإعداد المثلى للمنتخب الوطني الأول، لضمان جاهزيته الفنية والبدنية قبل المونديال.

وفي هذا السياق، أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن خالص تقديره للاتحاد القطري على مبادرته بتنظيم مهرجان كرة القدم متمنياً السلامة والأمان لكل الدول العربية.

ويشارك المنتخب المصري في نسخة كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، إذ ستقام مبارياته في مدينتي سياتل الأمريكية وفانكوفر الكندية.

إقرأ أيضاً:

صحيفة تكشف موعد ومكان مباراة مصر والسعودية الودية

الأهلي يعلن موعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة بعد نهاية مباراة الترجي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي|
يدمر القلب ويرفع السكر.. احذر الإكثار من تناول هذا الخبز على السحور
خلال زيارته للإمارات.. عبد العاطي يؤكد ضرورة وضع آليات دفاعية عربية
"أنا 81 سنة ولا أنتظر شيئًا".. الدكتور مصطفى الفقي: السيسي حافظ على مصر
حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين
حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم