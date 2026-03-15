الاتحاد المصري يعلن تفاصيل ودية السعودية قبل كأس العالم 2026

توصل الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد السعودي إلى اتفاق يقضي بإقامة مباراة ودية تجمع المنتخبين يوم 27 مارس الجاري على ملعب بمدينة جدة، ضمن استعداداتهما لخوض منافسات كأس العالم 2026.

ويأتي اللقاء ضمن خطة الإعداد المثلى للمنتخب الوطني الأول، لضمان جاهزيته الفنية والبدنية قبل المونديال.

وفي هذا السياق، أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن خالص تقديره للاتحاد القطري على مبادرته بتنظيم مهرجان كرة القدم متمنياً السلامة والأمان لكل الدول العربية.

ويشارك المنتخب المصري في نسخة كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، إذ ستقام مبارياته في مدينتي سياتل الأمريكية وفانكوفر الكندية.

إقرأ أيضاً:

صحيفة تكشف موعد ومكان مباراة مصر والسعودية الودية

الأهلي يعلن موعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة بعد نهاية مباراة الترجي