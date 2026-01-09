حجز منتخب السنغال مقعدا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب نظيره المالي اليوم.

وحقق منتخب السنغال الفوز على حساب نظيره مالي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وينتظر منتخب السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، الفائز من مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، في اللقاء المقرر إقامته غدا السبت الموافق 10 يناير الجاري.

موعد مباراة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وتقام مباراة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا، مع الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار، يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 يناير الجاري.

ومن المقرر إقامة مباراة السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

