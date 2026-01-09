مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

مالي

0 1
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

4 0
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

0 3
19:30

الاتحاد

تنتظر الفائز من مصر وكوت ديفوار.. موعد مباراة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

08:17 م 09/01/2026
حجز منتخب السنغال مقعدا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بعد الفوز على حساب نظيره المالي اليوم.

وحقق منتخب السنغال الفوز على حساب نظيره مالي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وينتظر منتخب السنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، الفائز من مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب كوت ديفوار، في اللقاء المقرر إقامته غدا السبت الموافق 10 يناير الجاري.

موعد مباراة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

وتقام مباراة السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا، مع الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار، يوم الأربعاء الماضي الموافق 14 يناير الجاري.

ومن المقرر إقامة مباراة السنغال، يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

