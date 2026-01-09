مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
18:00

السنغال

كأس الأمم الأفريقية

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الخليج

- -
15:10

ضمك

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

بعد فسخ تعاقده.. الوداد المغربي يضم لاعب الزمالك

كتب : هند عواد

12:39 م 09/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    صلاح مصدق
  • عرض 9 صورة
    صلاح مصدق مع جروس
  • عرض 9 صورة
    صلاح مصدق
  • عرض 9 صورة
    صلاح الدين مصدق
  • عرض 9 صورة
    صلاح مصدق
  • عرض 9 صورة
    صلاح الدين مصدق 3
  • عرض 9 صورة
    أول ظهور لصلاح الدين مصدق في نادي الزمالك2_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    صلاح الدين مصدق 2

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصل الوداد المغربي على توقيع صلاح مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وفسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك من طرف واحد، خلال الفترة الماضية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وقال مصدر لصحيفة "هسبورت"، عن صلاح مصدق وقع للوداد الرياضي، بعقد يمتد لموسم ونصف، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وبات صلاح مصدق رابع صفقات الوداد خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعد وسام بن يدر ونعيم بيار ونبيل خالي وأيمن الوافي.

اقرأ أيضًا:

آخر تتويج بكأس أمم إفريقيا للمنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي 2025

قبل صدام الكاميرون.. ماذا يفعل منتخب المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا؟

نجم المغرب السابق يتحدث عن سيناريوهات أمم إفريقيا ويوجه رسالة إلى صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح مصدق الزمالك الوداد المغربي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

ما الذي يحدث داخل يوتيوب؟ تحديثات تغير طريقة الوصول للفيديوهات
أخبار و تقارير

ما الذي يحدث داخل يوتيوب؟ تحديثات تغير طريقة الوصول للفيديوهات
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم الجمعة
رياضة عربية وعالمية

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم الجمعة
كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع
أخبار مصر

كيفية حساب فاتورة الكهرباء في العدادات المختلفة -الكودي ومسبق الدفع
أمطار غزيرة ورياح عاتية بالإسكندرية.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى؟ (صور)
أخبار المحافظات

أمطار غزيرة ورياح عاتية بالإسكندرية.. ماذا تعرف عن نوة الفيضة الكبرى؟ (صور)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان