بعد فسخ تعاقده.. الوداد المغربي يضم لاعب الزمالك

حصل الوداد المغربي على توقيع صلاح مصدق، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وفسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك من طرف واحد، خلال الفترة الماضية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وقال مصدر لصحيفة "هسبورت"، عن صلاح مصدق وقع للوداد الرياضي، بعقد يمتد لموسم ونصف، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وبات صلاح مصدق رابع صفقات الوداد خلال الانتقالات الشتوية الحالية، بعد وسام بن يدر ونعيم بيار ونبيل خالي وأيمن الوافي.

