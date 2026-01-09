مباريات الأمس
"صافرة مصرية لم تطلق".. جدل تحكيمي قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا

كتب : هند عواد

12:25 م 09/01/2026
تسبب طاقم تحكيم مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، في أزمة بين الاتحادين الأفريقي والمغربي.

وذكرت تقارير صحيفة، أن لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أسندت مباراة المغرب والكاميرون، إلى الحكم المصري أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول والبنا مساعد ثان، والكونغولي جان جاك نادالا حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو "VAR" يأتي الجزائري مصطفى غربال ويعاونه التونسي هيثم غيرات.

اعتراض مغربي

قدم الاتحاد المغربي لكرة القدم، شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي، بسبب التأخر في إعلان طاقم تحكيم مباراة الكاميرون، وفقا لصحيفة "هسبورت" المغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد المغربي اعتبر هذا التأخير غير مبرر، ولا ينسجم مع المعايير التنظيمية المعتمدة في المنافسات القارية الكبرى، وأن عدم الإعلان عن الطاقم التحكيمي، يطرح علامة استفهام.

تغيير الحكم المصري

وبعد انتشار أنباء تشير إلى أن أمين عمر سيحكم مباراة المغرب والكاميرون واعتراض الاتحاد المغربي، أعلن "كاف"، إسناد المباراة للحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الأنجوليين جيرسون إيميليانو دوس سانتوس وإنفانيلدو ميريليس دي أوليفيرا سانشيز، ويأتي السوداني محمود علي محمود إسماعيل كحكما رابعا.

