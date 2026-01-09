ماذا دار بين حسام حسن ومحمد شحاته قبل مواجهة كوت ديفوار المرتقبة؟

دخل الثنائي دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد، في مشادة قوية مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في السوبر الإسباني.

والتقطت عدسات الكاميرات دييجو سيميوني وهو يتحدث مع فينيسيوس، خلال مجريات المباراة من على الخطوط، مما أثار غضب اللاعب البرازيلي بشكل كبير.

واستمرت المشادة الكلامية بين سيميوني وفينيسيوس، بعدما غادر اللاعب البرازيلي أرضية الملعب في الدقيقة 81، بعدما شاور سيموني ناحية الجماهير التي تنتقد فينيسيوس وتهاجمه، في لقطة أغضبت اللاعب البرازيلي.

وعقب خروج فينيسيوس من أرضية الملعب، كادت المشادة تصل بينه وبين فينيسيوس إلى شجار بالأيدي، بعدما اتجه لاعب ريال مدريد إليه غاضبا، قبل أن يتدخل الحكم الرابع وعدد من اللاعبين لإنهاء الأمر.

ويذكر أن ريال مدريد كان قد تمكن أمس، من تحقيق الفوز على حساب أتلتيكو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ليضمن الصعود إلى نهائي البطولة ويضرب موعدا مع غريمه التقليدي برشلونة.

