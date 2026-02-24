إعلان

الرئيس الإيراني: توتر وزعزعة استقرار المنطقة يلحقان الضرر بجميع دولها

كتب : عبدالله محمود

07:33 م 24/02/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

كتب-عبدالله محمود:

قال الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، إن التوتر وزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط سيلحقان أضرارا بجميع دولها.

وأضاف الرئيس الإيراني خلاله استقباله سفير لبنان، اليوم الثلاثاء، أن هجمات إسرائيل وسياساتها، هي التحدي الرئيسي والعامل الأساسي لانعدام أمن واستقرار لبنان والمنطقة.

وأكد الرئيس الإيراني، أن نهج طهران قائم على دعم السلام والاستقرار ولا تسعى لزعزعة المنطقة، مؤكدًا أن التوتر سيلحق الضرر بجميع دول المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرت القوات البرية التابعة للحرس الثوري تدريبات عسكرية على الساحل الجنوبي للبلاد، في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة إمكانية شن ضربات جوية على طهران، وفق التلفزيون الإيراني الرسمي.

وفي السياق ذاته، وجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رسالة شديدة اللهجة إلى إيران، مؤكدا أن إسرائيل استكملت استعداداتها لكافة السيناريوهات المحتملة.

وقال نتنياهو خلال كلمة له في الكنيست أمس الإثنين: "لقد أوضحت لنظام الآيات الله أنهم إذا ارتكبوا الخطأ الأفدح في تاريخهم وهاجموا إسرائيل، فسنرد بقوة لا يمكنهم حتى تخيلها".

وشدد نتنياهو، على أن أي استهداف لإسرائيل سيواجه برد غير مسبوق، واصفا الإقدام على هذه الخطوة بالمغامرة التاريخية التي ستكلف النظام الإيراني ثمنا باهظا.

