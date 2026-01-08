"لعب أقل من 3 دقائق".. حسام حسن يعيد ما حدث معه في أمم أفريقيا 2006 خلال

أنهى الظهير الأيسر لمنتخب مصر محمد حمدي، الإجراءات الخاصة بسفره إلى ألمانيا، لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

وكان حمدي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في مباراة مصر وبنين الماضية، في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد حمدي أنهى إجراءات الحصول على تأشيرة السفر إلى ألمانيا، لإجراء جراحة الرباط الصليبي على نفقة اتحاد الكرة".

ويذكر أن منتخب مصر، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الإثنين الماضي، في دور ال 16 بأمم أفريقيا.

وفي المقابل، صعد منتخب كوت ديفوار إلى هذا من البطولة، بعدما حقق الفوز على بوركينا فاسو، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يستعد لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات ربع نهائي أمم أفريقيا 2025.

