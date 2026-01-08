مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

حرس الحدود

- -
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
20:00

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

الموعد والقناة والمعلق.. كل ماتريد معرفته عن صدام ليفربول وآرسنال الليلة

كتب : محمد عبد الهادي

10:56 ص 08/01/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مباراة ليفربول (2) (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة ليفربول (5) (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة آرسنال وبايرن ميونخ
  • عرض 9 صورة
    مباراة آرسنال وبايرن ميونخ
  • عرض 9 صورة
    مباراة آرسنال وبايرن ميونخ
  • عرض 9 صورة
    آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد
  • عرض 9 صورة
    مباراة آرسنال وبايرن ميونخ
  • عرض 9 صورة
    مباراة آرسنال وبايرن ميونخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بين فريقي ليفربول ونظيره آرسنال، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال الليلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول وآرسنال، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة ومعلق مباراة ليفربول وآرسنال

من المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت HD1"، ويتولى مهمة التعليق علي سعيد الكعبي.

ترتيب ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد فريق آرسنال في صدارة الترتيب بـ 48 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليفربول وآرسنال ليفربول آرسنال مباراة ليفربول وآرسنال الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 8-1: نجاح مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 8-1: نجاح مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة
والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
زووم

والدة الطفلة ريما لـ مصراوي: "لو مع منى الشاذلي كان بقى عادي والموضوع أخد
أفضل 9 مراوغين في كأس الأمم الأفريقية.. ما ترتيب صلاح؟
رياضة عربية وعالمية

أفضل 9 مراوغين في كأس الأمم الأفريقية.. ما ترتيب صلاح؟
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية
أخبار مصر

زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رغم انخفاضه عالميا.. سعر الذهب يرتفع اليوم في مصر
زيادة الأجر حتى 70%.. ضوابط قانونية جديدة لساعات العمل الإضافية