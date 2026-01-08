ماذا قال المدير الفني لمال عن مواجهة منتخب السنغال؟

ساعات قليلة تفصلنا عن صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بين فريقي ليفربول ونظيره آرسنال، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال الليلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول وآرسنال، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة ومعلق مباراة ليفربول وآرسنال

من المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت HD1"، ويتولى مهمة التعليق علي سعيد الكعبي.

ترتيب ليفربول وآرسنال في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد فريق آرسنال في صدارة الترتيب بـ 48 نقطة.