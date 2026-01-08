مباريات الأمس
تعليق مثير للجدل لنجم الأهلي السابق عن أداء مصطفى محمد مع منتخب مصر

كتب : نهي خورشيد

04:45 ص 08/01/2026
أبدى مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق، رأيه في اختيارات الجهاز الفني للمنتخب المصري خلال منافسات كأس الأمم الأفريقية المقامة بالمغرب.

وقال طلبة في تصريحات تلفزيونية إن مصطفى محمد يمر بفترة تراجع واضحة في المستوى، مشيراً إلى ابتعاده عن المشاركة المنتظمة مع فريقه نانت الفرنسي، إضافة إلى انخفاض معدله التهديفي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن هذه المعطيات تجعل قرار حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، بعدم الاعتماد على اللاعب في التشكيل الأساسي قراراً منطقياً من الناحية الفنية.

وفي سياق آخر، أكد طلبة أن أحمد سيد زيزو هو الخيار الأنسب لتعويض غياب محمود حسن تريزيجيه في مواجهة كوت ديفوار بالدور ربع النهائي، نظراً لقدراته على أداء الأدوار الدفاعية والهجومية معًا.

وأشار إلى أن زيزو يمثل حلقة وصل فعالة بين الخطين الخلفي والأمامي، موضحاً أنه قادر على تنفيذ هذا الدور بصورة أفضل من إمام عاشور، الذي يرى أنه لم يصل بعد إلى الجاهزية الكاملة للمشاركة بنسبة 100% في المباريات

مصطفى محمد منتخب مصر مجدي طلبة حسام حسن زيزو تريزيجيه إمام عاشور

