حاملة طائرات أمريكية تتوقف في كريت وسط توترات مع إيران

(د ب أ)

وصلت أضخم حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية يو إس إس جيرالد فورد إلى جزيرة كريت اليونانية في البحر الأبيض المتوسط.

ووفقا لمصادر عسكرية، تتواجد السفينة في خليج سودا للتزود بالإمدادات من القاعدة العسكرية الأمريكية هناك.

ويأتي وصول الحاملة على خلفية التوترات المتزايدة في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران حول برامج طهران النووية والصاروخية، حيث عززت واشنطن وجودها العسكري في المنطقة بشكل كبير.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد طائرات نقل وتزويد بالوقود عسكرية أمريكية في مطار بن جوريون الدولي قرب تل أبيب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد طهران بشن هجوم عسكري في حال فشل المفاوضات بشأن البرنامج النووي.

ومن كريت، يمكن لحاملة الطائرات الوصول إلى منطقة الشرق الأوسط في غضون يوم واحد.

وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان الإسرائيلي في القدس، كرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحذيراته لطهران من مهاجمة إسرائيل، وقال نتنياهو "إذا حدث هذا، فإن إسرائيل سترد بقوة لا يمكن حتى تخيلها".