كتب- محمد لطفي:

يقام يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وقائع المؤتمر الصحفي لسمبوزيوم جامعة بدر الدولي الثالث للنحت، بمقر نقابة الفنانين التشكيليين بدار الأوبرا المصرية.

تدير المؤتمر الفنانة والناقدة سوزان شكري، بحضور الفنان عمر طوسون قوميسير عام السمبوزيوم.

وسيُعلن خلال المؤتمر عن موعد بدء السمبوزيوم، والفنانين المشاركين من مصر ومن الدول العربية والأجنبية، وضيوف الشرف، من خلال عرض بصري تعريفي بالفنانين يستعرض سيرتهم الذاتية وبعضاً من أعمالهم النحتية والنحتية وتجاربهم الإبداعية بشكل مرئي.

ومن جانبها قالت د. إيمان البنا رئيس السمبوزيوم: "لقد انطلق سمبوزيوم جامعة بدر للنحت، إيماناً بدور الفن في تشكيل الوعي والارتقاء بالذائقة الجمالية لدى الأجيال الجديدة، وبدعم من الدكتور محمد سليمان، أمين عام الجامعة، الذي وفّر جميع الإمكانات اللازمة لانطلاق هذا المشروع الثقافي.

وأضافت: بدأت الدورة الأولى عام 2016، والثانية عام 2017، وها نحن اليوم نواصل المسيرة في الدورة الثالثة 2026، بمشاركة الفنان النحات عمر طوسون قوميسيراً عاماً منذ انطلاقتها الأولى.

وذكر الفنان عمر طوسون قوميسير عام السمبوزيوم أن الدورة الثالثة لسمبوزيوم جامعة بدر الدولي الثالث للنحت تأتي لخلق مناخ بصري إبداعي لصرح طبي مصري كبير "كابيتال ميد"، وإدراكاً لدور الفن والفنانين للترويج لمصر ثقافياً، فمن خلال فعاليات السمبوزيوم يتم التبادل الثقافي بين الفنانين المشاركين من المصريين والعرب والأجانب، وإلقاء الضوء على الإمكانات العظيمة التي تمتلكها الدولة المصرية للجذب السياحي الثقافي والحضاري، عن طريق تنظيم رحلات للفنانين الأجانب للمواقع الأثرية الشهيرة ليكونوا سفراء للدعاية لمصر في بلادهم. ومن الأهداف العامة لهذه الدورة وضع إنتاج فنيي السمبوزيوم بحدائق وقاعات المنتجع الصحي كابيتال ميد وذلك لتقديم تجربة فنية متفردة بمنحوتات تفاعلية تكاملية تدعم المؤسسات الطبية العملاقة.