ماذا قال المدير الفني لمالي عن مواجهة منتخب السنغال؟

كتب : نهي خورشيد

03:58 ص 08/01/2026
    توم سينتفيت
    أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس
أكد توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب مالي، ثقته في قدرة فريقه على تقديم مباراة قوية أمام منتخب السنغال في المواجهة المقبلة في دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال سينتفيت في تصريحات تلفزيونية إن منتخب السنغال يعد من أقوى منتخبات البطولة والمرشح الأبرز للقب، معتبراً أن اللقاء المرتقب سيكون من العيار الثقيل، ومواجهة خاصة بالنسبة له على المستوى الشخصي، الأولى من نوعها منذ أكثر من 20 عاماً.

وأوضح مدرب مالي أن المباراة ستحسم خلال الوقت الأصلي أو تمتد إلى الأشواط الإضافية وربما ركلات الترجيح، مؤكداً أن فريقه سيخوض اللقاء باحترام كامل للسنغال، مع التمسك بالأمل في تحقيق نتيجة إيجابية وصناعة المفاجأة.

وفي حديثه عن مواجهة تونس، وصف سينتفيت اللقاء بأنه كان من أصعب مباريات البطولة، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد ارتفاعًا كبيراً في إيقاع اللعب.

وأشار إلى أن بعض التغييرات الفنية ساعدت منتخب مالي على صناعة فرص أكثر، لكنها لم تستغل بالشكل المطلوب، لافتاً إلى أن هدف تونس الأول شكل صدمة مؤقتة للاعبين.

وأضاف أن منتخب مالي حصل على فرصة خطيرة قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين، قبل أن ينجح في إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة، مؤكداً أن الأشواط الإضافية لم تشهد فرصًا حقيقية من الجانبين.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالإشارة إلى أن ركلات الترجيح كانت "جنونية" بطبيعتها، معرباً عن سعادته الكبيرة بحسم بطاقة التأهل في النهاية، ومؤكداً أن هدف الفريق الآن هو مواصلة المشوار بثقة أمام منتخب السنغال.

مالي والسنغال منتخب السنغال منتخب مالي توم سينتفيت كأس أمم أفريقيا

