"توج بالكرة الذهبية".. إصابة مدرب إنجليزي بالسرطان.. ما التفاصيل؟

كتب : محمد عبد الهادي

06:00 ص 08/01/2026

كيفن كيجان

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد إصابة كيفن كيجان، المدير الفني الأسبق لمنتخب إنجلترا ونيوكاسل، بمرض السرطان، وذلك عقب دخوله المستشفى مؤخرًا لإجراء فحوصات طبية بسبب أعراض مستمرة في منطقة البطن.

نقلًا عن صحيفة "ذا صن" فأن عائلة المدرب كيفن كيجان أكدت أن الفحوصات الطبية التي أجراها أثبتت إصابته بنوع غير مُعلن من السرطان، مشيرة إلى أنه سيبدأ برنامج العلاج خلال الفترة المقبلة.

ويُعد كيفن كيجان أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة القدم الإنجليزية؛ حيث لعب لعدة أندية كبرى مثل ليفربول وهامبورج وساوثهامبتون ونيوكاسل.

وحقق كيجان مسيرة حافلة بالألقاب، من بينها الدوري الإنجليزي 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى فوزه بالكرة الذهبية مرتين عامي 1978 و1979، كما خاض 63 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي وسجل 21 هدفًا.

وعلى الصعيد التدريبي، قاد كيجان فريق نيوكاسل في فترتين تاريخيتين، كما تولى تدريب فولهام ومانشستر سيتي، ودرب منتخب إنجلترا بين عامي 1999 و2000، إضافة إلى حصوله على تعويض قضائي لاحقًا بعد رحيله عن نيوكاسل عام 2008 بسبب خلافات إدارية.

