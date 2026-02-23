رئيس هيئة الأركان الأمريكية يحذر ترامب من الهجوم على إيران

حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مخاطر الحملة العسكرية ضد إيران، وفق موقع أكسيوس.

وأكدت مصادر مطلعه، في تصريحات لـ"أكسيوس"، اليوم الإثنين، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كان أكثر حذرا بشأن إيران عكس حماسه لعملية فنزويلا.

وأشارت المصادر، إلى أن الجنرال دان كين شدد على أن الحملة العسكرية ضد إيران قد تنطوي على مخاطر كبيرة، وخاصة إمكانية التورط في صراع طويل الأمد في منطقة الشرق.

وأوضح مسؤول أمريكي، أن ترامب فوض فريقا صغيرا لدراسة الوضع في إيران وتقديم خيارات يمكنه اعتمادها.

وأوضحت المصادر الأمريكية، أن ترامب أصر على مزيد من المفاوضات مع إيران، عبر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر للتأكد من استنفاد جميع السبل.



وبحسب أكسيوس، فإن هناك نقاش مستمر داخل البيت الأبيض على أعلى المستويات في إدارة ترامب حول كيفية التعامل مع المواجهة مع إيران وما هي العواقب التي قد تترتب على كل خيار.



وأكد أكسيوس، أنه في الوقت الحالي، تحث العديد من الأصوات في دائرة ترامب على توخي الحذر، على الرغم من أن بعض المصادر تعتقد أن ترامب نفسه يميل نحو الإضراب.