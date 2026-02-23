إعلان

سلوفاكيا توقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا

كتب : مصراوي

09:28 م 23/02/2026

رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو

(أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أن سلوفاكيا اعتبارا من اليوم الإثنين، لن تستجيب بعد اليوم لأي طلب أوكراني يتعلق بإمدادات طارئة من الكهرباء.

وقال "فيكو" - في رسالة مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي - "ابتداء من اليوم، لن تتلقى أوكرانيا أي مساعدة من سلوفاكيا في استقرار شبكة الطاقة الأوكرانية".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، أنه في حال فشل فولوديمير زيلينسكي في إعادة إمدادات النفط إلى سلوفاكيا بحلول اليوم، سيتم قطع إمدادات الطاقة الطارئة عن أوكرانيا.

وصرح فيكو - في 15 فبراير الحالي - بأن النفط أصبح "أداة للابتزاز السياسي" وممارسة الضغط على المجر بسبب معارضتها حصول أوكرانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي. وذلك على خلفية تعمد كييف منع تدفق النفط الروسي إلى بودابست عبر خط أنابيب النفط "دروجبا".

وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى الى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، وطلبتا ضمانات لسلامته.

روبرت فيكو سلوفاكيا أوكرانيا

