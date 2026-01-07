مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

"مصطفى محمد ضروري"... مدرب منتخب مصر السابق يقترح التشكيل الأفضل لمواجهة كوت ديفوار

كتب : نهي خورشيد

10:00 ص 07/01/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (25) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (7) (1)
  • عرض 19 صورة
    ياسر إبراهيم يتوج بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وبنين (3)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (9) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصر وبنين (22) (1)
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (14) (1)
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (20) (1)
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (19) (1)
  • عرض 19 صورة
    منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 19 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 19 صورة
    مصطفى محمد
  • عرض 19 صورة
    مصطفي محمد من جلسة تصوير منتخب مصر
  • عرض 19 صورة
    مصطفى محمد في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا2
  • عرض 19 صورة
    مصطفى محمد في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا3
  • عرض 19 صورة
    مصطفى محمد في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا1
  • عرض 19 صورة
    مصطفى محمد في إعلان جديد لنجوم منتخب مصر قبل أمم أفريقيا
  • عرض 19 صورة
    مصطفى محمد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد ضياء السيد المدرب السابق لمنتخب مصر، أن المواجهة المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار في دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية تحتاج إلى تعامل فني مختلف.

وأوضح ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية أن وجود مصطفى محمد في الخط الأمامي يمثل إضافة كبيرة للمنتخب، لما يمتلكه من قدرات بدنية وفنية، إلى جانب دوره المؤثر في الكرات الثابتة سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

وأشار إلى أن منتخب كوت ديفوار يدخل مبارياته أمام مصر بشعور من الحذر والرهبة، في ظل التفوق التاريخي للفراعنة وتحقيقهم نتائج إيجابية متكررة أمام الأفيال، بجانب الدعم الجماهيري والإعلامي الكبير الذي يحظى به المنتخب الوطني خلال المرحلة الحالية.

وعن التشكيل الأقرب للظهور في المباراة، رشح ضياء تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه ثنائي قلب الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، مع محمد هاني في الجبهة اليمنى وأحمد فتوح في الجبهة اليسرى، إلى جانب ثلاثي الوسط حمدي فتحي، ومروان عطية، ومهند لاشين أو إمام عاشور.

واختتم مدرب منتخب مصر السابق حديثه بالتأكيد على ضرورة تعديل طريقة اللعب، مطالباً بتوظيف حمدي فتحي في وسط الملعب بدلاً من الدفع به في خط الدفاع، من أجل تحقيق التوازن المطلوب أمام منتخب قوي بحجم كوت ديفوار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وكوت ديفوار ضياء السيد مصطفى محمد منتخب مصر مباراة مصر وكوت ديفوار محمد صلاح مرموش إمام عاشور كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
زووم

عمرو مصطفى عن فترة مرضه: "اتولدت من جديد وصحابي كلهم كانوا في حضني"
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء

"دوري إنجليزي وإيطاليا".. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

"دوري إنجليزي وإيطاليا".. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة
أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
أخبار مصر

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
زوجة محمد حمدي توجه له رسالة خاصة بعد إصابته بالرباط الصليبي
مصراوي ستوري

زوجة محمد حمدي توجه له رسالة خاصة بعد إصابته بالرباط الصليبي

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان