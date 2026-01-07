مدرب السودان: لم أتوقع الفوز التاريخي على مصر عندما كنت مدربا لمنتخب غانا

أكد ضياء السيد المدرب السابق لمنتخب مصر، أن المواجهة المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار في دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية تحتاج إلى تعامل فني مختلف.

وأوضح ضياء السيد في تصريحات تلفزيونية أن وجود مصطفى محمد في الخط الأمامي يمثل إضافة كبيرة للمنتخب، لما يمتلكه من قدرات بدنية وفنية، إلى جانب دوره المؤثر في الكرات الثابتة سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

وأشار إلى أن منتخب كوت ديفوار يدخل مبارياته أمام مصر بشعور من الحذر والرهبة، في ظل التفوق التاريخي للفراعنة وتحقيقهم نتائج إيجابية متكررة أمام الأفيال، بجانب الدعم الجماهيري والإعلامي الكبير الذي يحظى به المنتخب الوطني خلال المرحلة الحالية.

وعن التشكيل الأقرب للظهور في المباراة، رشح ضياء تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه ثنائي قلب الدفاع ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، مع محمد هاني في الجبهة اليمنى وأحمد فتوح في الجبهة اليسرى، إلى جانب ثلاثي الوسط حمدي فتحي، ومروان عطية، ومهند لاشين أو إمام عاشور.

واختتم مدرب منتخب مصر السابق حديثه بالتأكيد على ضرورة تعديل طريقة اللعب، مطالباً بتوظيف حمدي فتحي في وسط الملعب بدلاً من الدفع به في خط الدفاع، من أجل تحقيق التوازن المطلوب أمام منتخب قوي بحجم كوت ديفوار