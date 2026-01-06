"غائب منذ 13 عاما".. لاعب منتخب كوت ديفوار يسجل رقما تاريخيا في كأس أمم

يلاقي منتخب بوركينا فاسو نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويلتقي الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا اليوم، مع المنتخب المصري في الدور ربع النهائي، في اللقاء المقرر إقامته يوم السبت المقبل.

ويدخل منتخب كوت ديفوار اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: غيسلان كونان، أوديلون كوسونو، غيلا دوي وإيفان نديكا

خط الوسط: فرانك كيسي، إبراهيم سنجاري، إيفان غويساند وكريست إيناو

خط الهجوم: أماد ديالو ويان ديوماندي

وفي المقابل يدخل منتخب بوركينا اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: إدموند تابسوبا، ستيف ياجو، إيسوفو دايو وأرسين كواسي

خط الوسط: أدامو ناجالو، إسماعيلا أويدراجو، سعيدو سيمبوري وسيرياك إيري

خط الهجوم: دانجو واتارا ولاسينا تراوري

أبرز أحداث مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 10: تسديدة من أماد ديالو لاعب كوت ديفوار لكن الحارس يتصدى للكرة

الدقيقة 15: تسديدة قوية من فرانك كيسي من داخل منطقة جزاء بوركينا ولكنها تخرج أعلى المرمى

الدقيقة 20: أماد ديالو يسجل الهدف الأول لكوت ديفوار في مرمى بوركينا

الدقيقة 29: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب من منتخب كوت ديفوار

الدقيقة 32: يان ديوماندي يسجل الهدف الثاني في مرمىت منتخب بوركينا فاسو

الدقيقة 39: تسديدة قوية من لاعب بوركينا فاسو ولكنها تصطدم بالقائم

الدقيقة 42: تسديدة قوية من لاعب كوت ديفوار تصطدم بدفاع بوركينا فاسو

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 55: تسدجيدة من لاعب منتخب كوت ديفوار تمر بجوار مرمى بوركينا فاسو

الدقيقة 61: فرصة خطيرة لمنتخب بوركينا فاسو يبعدها دفاع كوت ديفوار