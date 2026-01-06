مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

0 0
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

إعلان

"علم مصر".. لفتة رائعة من جماهير الجزائر خلال مباراة الكونغو الديمقراطية

كتب - يوسف محمد:

08:40 م 06/01/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    رياض محرز قائد منتخب الجزائر
  • عرض 8 صورة
    منتخب الجزائر
  • عرض 8 صورة
    مباراة الجزائر (2) (1)
  • عرض 8 صورة
    مباراة الجزائر (1) (1)
  • عرض 8 صورة
    مباراة الجزائر (3) (1)
  • عرض 8 صورة
    زيدان في مباراة الجزائر والكونغو (2)
  • عرض 8 صورة
    زيدان في مباراة الجزائر والكونغو (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قدمت الجماهير الجزائرية المتواجدة في مدرجات ملعب "الأمير مولاي الحسن"، لدعم منتخبها في مباراة الكونغو الديمقراطية بكأس أمم أفريقيا 2025، لفتة رائعة تشير إلى الروح الكبيرة بين كل أبناء الوطن العربي.

ورفعت جماهير الجزائر المتواجدة في المدرجات، لافتة تضم عدد كبير من أعلام الدول العربية، للحدث على الوحدة العربية بشكل كامل، للتأكيد على الروح الطيبة التي تجمع كل أفراد الوطن العربي.

وشهدت اللافتة الخاصة بجماهير منتخب الجزائر، وجود مجموعة من أعلام الدول العربية، ومنها علم مصر، المغرب، الأردن، فلسطين، جزر القمر" وغيرهم من الدول العربية.

وفي سياق متصل، يلاقي منتخب الجزائر حاليا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

والجدير بالذكر أن منتخب الجزائر، كان قد تمكن من الصعود إلى دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بالبطولة، برصيد 9 نقاط جمعهم من 3 لقاءات.

أقرأ أيضًا:

"بعد مشاركته أمام الكونغو".. رقم تاريخي لرياض محرز مع الجزائر في أمم أفريقيا

تدريبات استشفائية للاعبي منتخب مصر استعدادا لمباراة ربع نهائي أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب الجزائر مباراة الجزائر والكونغو كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية الكونغو والجزائر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
أخبار مصر

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
حوادث وقضايا

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
"اوعوا تقلقوا على بلدكم".. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمصريين
أخبار مصر

"اوعوا تقلقوا على بلدكم".. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمصريين
يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
الموضة

يارا السكري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها
دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
الموضة

دعاء حكم بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان