قدمت الجماهير الجزائرية المتواجدة في مدرجات ملعب "الأمير مولاي الحسن"، لدعم منتخبها في مباراة الكونغو الديمقراطية بكأس أمم أفريقيا 2025، لفتة رائعة تشير إلى الروح الكبيرة بين كل أبناء الوطن العربي.

ورفعت جماهير الجزائر المتواجدة في المدرجات، لافتة تضم عدد كبير من أعلام الدول العربية، للحدث على الوحدة العربية بشكل كامل، للتأكيد على الروح الطيبة التي تجمع كل أفراد الوطن العربي.

وشهدت اللافتة الخاصة بجماهير منتخب الجزائر، وجود مجموعة من أعلام الدول العربية، ومنها علم مصر، المغرب، الأردن، فلسطين، جزر القمر" وغيرهم من الدول العربية.

وفي سياق متصل، يلاقي منتخب الجزائر حاليا نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

والجدير بالذكر أن منتخب الجزائر، كان قد تمكن من الصعود إلى دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا، بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بالبطولة، برصيد 9 نقاط جمعهم من 3 لقاءات.

