سجل النجم الجزائري رياض محرز رقما تاريخيا، خلال مشاركته رفقة محاربي الصحراء في مباراة الكونغو الديمقراطية، المقامة حاليا في كأس أمم أفريقيا.

ويستضيف ملعب "الأمير مولاي الحسن"، مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

وبمشاركة محرز في مباراة اليوم، وصل إلى المباراة رقم 23 رفقة منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا، معادلا زميله عيسى ميندي، الذي يمتلك 23 مباراة في البطولة أيضًا.

وتفوق محرز وميندي، على أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر الذي يمتلك 22 مباراة في كأس أمم أفريقيا.

كما وصل محرز بمشاركته أمام الكونغو الديمقراطية، إلى المباراة رقم 110 في تاريخ مشاركاته مع محاربي الصحراء بكأس أمم أفريقيا.

ويذكر أن الفائز من مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية، سيواجه منتخب نيجيريا في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

