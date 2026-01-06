مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

1 0
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

1 1
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

فيديو هدف الجزائر في مرمى الكونغو ببطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد الميموني

09:10 م 06/01/2026
    منتخب الجزائر (4)
    منتخب الجزائر (2)
    منتخب الجزائر (3)

كتب ـ محمد الميموني:

حقق منتخب الجزائر فوزا قاتلا، على حساب نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء 6 يناير، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 بأمم أفريقيا.

وسجل هدف منتخب الجزائر الوحيد في اللقاء، اللاعب عادل بوليينة في الدقيقة 119 من زمن الشوط الإضافي الثاني من المباراة.

وبهذا الفوز، ضمن منتخب الجزائر الصعود إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، ليضرب موعدا مع المنتخب النيجيري.

منتخب الجزائر منتخب الكونغو الديمقراطية كأس أمم أفريقيا

