فيديو هدف الجزائر في مرمى الكونغو ببطولة كأس الأمم الأفريقية

كتب ـ محمد الميموني:

حقق منتخب الجزائر فوزا قاتلا، على حساب نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم الثلاثاء 6 يناير، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 بأمم أفريقيا.

وسجل هدف منتخب الجزائر الوحيد في اللقاء، اللاعب عادل بوليينة في الدقيقة 119 من زمن الشوط الإضافي الثاني من المباراة.

وبهذا الفوز، ضمن منتخب الجزائر الصعود إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، ليضرب موعدا مع المنتخب النيجيري.