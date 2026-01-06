من تألق لشخصية هامشية.. ماذا قالت الصحف الأجنبية عن أداء محمد صلاح؟

4 لاعبين مهددون بالغياب عن مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا.. ما السبب؟

تباينت آراء المواقع الأجنبية بشأن أداء الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ضد منتخب بنين، في اللقاء الذي حسمه منتخب مصر في الوقت الإضافي، ليتأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

BBC.. شخصية هامشية

وصفت صحيفة "بي بي سي" الإنجليزي، محمد صلاح بـ"شخصية هامشية"، وأشارت إلى أن الفرصة الواضحة كانت نادرة حتى سجل صلاح هدفه في الدقيقة 124.

وأشارت إلى أن حلم محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية، لا يزال قائما، إذ أنه مع انطلاق هذه البطولة، كانت الأنظار متجهة نحو صلاح، نظراً لبدايته غير السعيدة للموسم وأن كأس الأمم الأفريقية هو الكأس الذي أفلت منه حتى الآن في مسيرته الذهبية.

Thisisanfield.. سجل هدفا رائعا

قال موقع " Thisisanfield"، إن محمد صلاح سجل هدفاً رائعاً من مسافة بعيدة ليقود مصر إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

france24.. تألق

ترى صحيفة " france24"، أن محمد صلاح تألق مع منتخب مصر، وحسم اللقاء بهجمة مرتدة.

Sportingpedia.. معاناة وإحباط

ذكر موقع " Sportingpedia"، أنه رغم وجود محمد صلاح في خط الهجوم، عانى المنتخب المصري من صعوبة خلق فرص حقيقية للتسجيل قبل نهاية الشوط الأول، ليُصاب بالإحباط بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. شوبير يعلن تلقي نجله عرضًا رسميًا من الدوري السعودي

ياسر ابراهيم وصلاح الأفضل.. ماذا قدم لاعبو منتخب مصر أمام بنين؟