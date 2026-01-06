مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

4 لاعبين مهددون بالغياب عن مصر في نصف نهائي أمم أفريقيا.. ما السبب؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:01 م 06/01/2026 تعديل في 12:53 م
يعيش حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، في ضغط كبير خلال الفترة الجارية، وذلك قبل مباراته المرتقبة في دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية.

هذا الضغط يأتي بسبب وجود 4 لاعبين أساسيين في صفوف المنتخب مهددين بالغياب عن دور نصف النهائي، في حال تجاوزه المباراة المقبلة في دور ربع النهائي.

حيث يعاني الرباعي مروان عطية، رامي ربيعة، حمدي فتحي، وأحمد فتوح، من تراكم البطاقات الصفراء، وفي حال حصول أي منهم على بطاقة صفراء في ربع النهائي يتأكد غيابه بشكل رسمي عن الدور المقبل في حال الصعود.

هذا في نفس التوقيت الذي تأكد فيه غياب اللاعب محمد حمدي بعد تشخيص إصابته بقطع في الرباط الصليبي، بجانب احتمالية غياب محمود تريزيجيه الذي أصيب بتمزق في أربطة الكاحل ولم يتم تحديد موقفه بعد.

موعد مباراة مصر المقبلة في ربع نهائي أمم أفريقيا

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، وذلك يوم السبت الموافق 10 يناير، في تمام الساعة 9 مساء.

مبلغ ضخم.. كم حصد منتخب مصر بعد التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا؟

ترتيب حسام حسن.. من هم أغلى 10 مدربين في كأس الأمم الأفريقية؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسام حسن موعد مباراة مصر

جميع المباريات

