13 صورة تستعرض إصابة تريزيجيه ولحظة خروجه من ملعب المباراة

لا تزال الإصابات تضرب صفوف المنتخب المصري، خلال مباراة بنين، المقامة حاليا ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتعرض محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط منتخب مصر لإصابة، في الدقيقة 57 من عمر المباراة، ليتم استبداله ويدخل بدلا منه إمام عاشور.

وكان الظهير الأيسر لمنتخب مصر محمد حمدي، تعرض لإصابة قوية في الشوط الأول من عمر المباراة، بعد التحام قوي مع لاعب بنين، ليغادر أرضية الملعب محمولا على نقالة.

وكف طبيب منتخب مصر محمد أبو العلا، أن محمد حمدي تعرض لالتواء في الركبة وسيخضع لأشعة، لمعرفة حجم الإصابة التي تعرض لها.

والجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني يلاقي حاليا نظيره منتخب بنين حاليا، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.