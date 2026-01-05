أول محطة بعد الزمالك.. جوزيه بيسيرو يتولي تدريب نادٍ سعودي

أعلن نادي العلا السعودي، تعاقده رسميًا مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك.

وتعتبر محطة نادي العلا، هي الأولى للمدرب منذ رحيله عن الزمالك في شهر مايو الماضي، ليبدأ رحلة جديدة في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وقال بيسيرو عن هذه الخطوة: "فخور جدًا ببدء هذا الفصل الجديد مع نادي العلا".

وتابع: "أكثر من مجرد نادٍ، أنا أعتنق مهمة تمثيل منطقة تاريخية برؤية مذهلة للمستقبل، الطموح هنا ضخم، وكذلك حماسي".

واختتم :"شكرا لكم على الثقة والترحيب الحار، حان الوقت للبدء في العمل".