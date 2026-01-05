مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

البنك الاهلي

- -
20:00

وادي دجلة

كأس الأمم الأفريقية

مصر

- -
18:00

بنين

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

0 0
16:00

غزل المحلة

جميع المباريات

أول محطة بعد الزمالك.. جوزيه بيسيرو يتولي تدريب نادٍ سعودي

كتب : محمد عبد الهادي

04:52 م 05/01/2026

جوزيه بيسيرو

أعلن نادي العلا السعودي، تعاقده رسميًا مع المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك.

وتعتبر محطة نادي العلا، هي الأولى للمدرب منذ رحيله عن الزمالك في شهر مايو الماضي، ليبدأ رحلة جديدة في دوري الدرجة الأولى السعودي.

وقال بيسيرو عن هذه الخطوة: "فخور جدًا ببدء هذا الفصل الجديد مع نادي العلا".

وتابع: "أكثر من مجرد نادٍ، أنا أعتنق مهمة تمثيل منطقة تاريخية برؤية مذهلة للمستقبل، الطموح هنا ضخم، وكذلك حماسي".

واختتم :"شكرا لكم على الثقة والترحيب الحار، حان الوقت للبدء في العمل".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوزيه بيسيرو تدريب نادٍ سعودي نادي العلا السعودي

أخبار كأس الأمم الأفريقية

جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

