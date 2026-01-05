نجم الزمالك يحذر منتخب مصر من هذه الخطوة ضد بنين

تحدث بشير التابعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن مواجهة الفراعنة المرتقبة أمام نظيره بنين، في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2026.

وقال التابعي في تصريحات تلفزيونية إن حسام حسن سيحاول خلال الدقائق الأولى من المباراة الوصول إلى مرمى بنين، لكنه في الوقت ذاته سيحرص على اللعب بحسابات دقيقة لتجنب أي مفاجآت.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن منتخب بنين يخوض المباراة دون ضغوط، ويسعى للظهور بشكل لافت وتحقيق شهرة، وهو ما يتطلب من لاعبي منتخب مصر الانتباه جيداً وعدم الاستهانة بالمنافس.

وأضاف أن تسجيل هدف مبكر سيمنح منتخب مصر أفضلية كبيرة وقد يفتح الطريق أمام فوز مريح.

واختتم التابعي تصريحاته بتوقعه فوز منتخب مصر على بنين بنتيجة هدفين دون رد.