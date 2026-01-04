موعد مباراة المغرب المقبلة بعد الفوز على تنزانيا

"بسبب ركلة جزاء".. اعتراضات قوية من الجهاز الفني لتنزانيا على حكم مباراة

أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، أن منتخب تنزانيا، كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، في مباراته أمام المغرب اليوم بدور ال 16 بكأس أمم أفريقيا.

وشهدت مباراة تنزانيا والمغرب، حالة تحكيمية مثيرة للجدل، في الدقيقة 3+90 بعدما طالب لاعبو تنزانيا بالحصول على ركلة جزاء، عقب دفع مدافع المنتخب المغربي لمهاجم تنزانيا، إلا أن الحكم أشار باستمرار اللعب وسط اعتراضات قوية من لاعبي تنزانيا.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "منتخب تنزانيا يستحق الحصول على ركلة جزاء بنسبة 100%، بعد دفع واضح من لاعب المغرب ضد مهاجم تنزانيا وكان لا بد من احتساب اللعبة ركلة جزاء".

وأضاف: "هذه المباراة لم تشهد أي حيادية من جانب التحكيم، من طاقم التحكيم بشكل كامل سواء حكم الملعب أو حكام الفار، لدي تحفظات كبيرة على أداء اطقام التحكيم في هذه المباراة".

وكان منتخب المغرب، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب تنزانيا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا 2025.

ويلاقي منتخب المغرب في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا نظيره منتخب الكاميرون، الذي حقق الفوز اليوم على حساب منتخب جنوب أفريقيا بهدفين مقابل هدف واحد.

