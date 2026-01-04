"دوري إنجليزي وإسباني".. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد الموافق 4 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، سواء المسابقات القارية أو في العديد من الدوريات العالمية.

وتشهد مباريات اليوم الأحد 4 يناير الجاري، مباراتين في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بالإضافة إلى العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي.

جدول مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد، 2.30 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

توتنهام ضد سندرلاند، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 5"

نيوكاسل ضد كريستال بالاس، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 4"

ليفربول ضد فولهام، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

برينتفورد ضد إيفرتون، 5 مساءً، "بي إن سبورتس 3"

مان سيتي ضد تشيلسي، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 1"

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا

المغرب ضد تنزانيا، 6 مساءً، "بي إن سبورتس ماكس 1"

جنوب أفريقيا ضد الكاميرون، "بي إن سبورتس ماكس 1"

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إشبيلية ضد ليفانتي، 3 مساءً، "بي إن سبورتس 6"

ريال مدريد ضد ريال بيتيس، 5.15 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 2"

ريال مايوركا ضد جيرونا، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 3"

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال أوفييدو، 7.30 مساءً، "بي إن سبورتس 4"

أتليتكو مدريد ضد ريال سوسيداد، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 3"

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

لاتسو ضد نابولي، 1.30 مساءً

فيورنتينا ضد كريمونسي، 4 مساءً

هيلاس فيرونا ضد تورينو، 7 مساءً

إنتر ميلان ضد بولونيا، 9.45 دقيقة مساءً

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مارسيليا ضد نانت، 4 مساءً، "بي إن سبورتس 7"

ستاد بريست ضد أوكسير، 6.15 مساءً

لوريان ضد ميتز، 6.15 مساءً، "بي إن سبورتس 6"

لوهافر ضد أونجيه، 6.15 مساءً، "بي إن سبورتس 9"

باريس سان جيرمان ضد باريس، 9.45 دقيقة مساءً، "بي إن سبورتس 1"

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الحزم ضد نيوم، 5.5 دقائق مساءً، قناة "الثمانية"

ضمك ضد الهلال، 7.30 مساءً، قناة "الثمانية"

القادسية ضد الرياض، 7.30 مساءً، قناة "الثمانية"