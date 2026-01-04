مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

ريال بيتيس

"حسرة".. 10 صور ترصد رد فعل محمد علي بن رمضان بعد إهدار ركلة جزاء أمام مالي

كتب - يوسف محمد:

01:00 ص 04/01/2026
  عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد علي بن رمضان (4) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد علي بن رمضان (2) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد علي بن رمضان (3) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد علي بن رمضان (11) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد علي بن رمضان (10) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد علي بن رمضان (9) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد علي بن رمضان (6) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد علي بن رمضان (7) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد علي بن رمضان (8) (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد علي بن رمضان (1) (1)

ودع منتخب تونس، بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، من دور ال 16، بعد الهزيمة أمام نظيره منتخب مالي من دور المجموعات.

وحقق منتخب مالي الفوز على نظيره التونسي، بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح، ليضرب موعدا مع المنتخب السنغالي في دور ربع النهائي.

وشهدت ركلات الترجيح إهدار محمد علي بن رمضان لاعب وسط المنتخب التونسي، وهى الركلة التي رجحت كفة المنتخب المالي في الصعود إلى الدور المقبل من البطولة.

وظهرت علامات الحزن الشديد، على وجه نجم الوسط التونسي، بعد إهدار ركلة الترجيح، وضياع حلم الصعود إلى دور ربع النهائي والمنافسة على اللقب القاري.

موعد مباراة مالي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

وفي سياق متصل، يلاقي منتخب مالي نظيره المنتخب السنغالي يوم الجمعة المقبل، الموافق 9 يناير الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة مالي والسنغال في دور ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية

كأس أمم أفريقيا.. ملخص مباراة تونس ومالي بالفيديو والصور

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد علي بن رمضان تونس ومالي كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا

