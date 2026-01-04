"بعد الفوز على السودان".. موعد مباراة السنغال في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

فيديو أهداف وركلات جزاء مباراة منتخب مالي ضد تونس في كأس أمم أفريقيا

ودع منتخب تونس، بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، من دور ال 16، بعد الهزيمة أمام نظيره منتخب مالي من دور المجموعات.

وحقق منتخب مالي الفوز على نظيره التونسي، بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح، ليضرب موعدا مع المنتخب السنغالي في دور ربع النهائي.

وشهدت ركلات الترجيح إهدار محمد علي بن رمضان لاعب وسط المنتخب التونسي، وهى الركلة التي رجحت كفة المنتخب المالي في الصعود إلى الدور المقبل من البطولة.

وظهرت علامات الحزن الشديد، على وجه نجم الوسط التونسي، بعد إهدار ركلة الترجيح، وضياع حلم الصعود إلى دور ربع النهائي والمنافسة على اللقب القاري.

موعد مباراة مالي في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

وفي سياق متصل، يلاقي منتخب مالي نظيره المنتخب السنغالي يوم الجمعة المقبل، الموافق 9 يناير الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

