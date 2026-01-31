لحظة بلحظة.. الأهلي 0-1 يانج أفريكانز.. انطلاق الشوط الثاني

أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي.. رقم قياسي ينتظر محمد صلاح ضد نيوكاسل

رواد موقع مصراوي انتظروا تغطية خاصة لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني، في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمود حسن تريزيجيه - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: مروان عثمان

إلى أحداث المباراة:

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 4: تصويبة من طاهر محمد طاهر من خارج المنطقة، لكن بجوار المرمى

الدقيقة 10: مصطفى شوبير يتصدى لتصويبة قوية من لاعب يانج أفريكانز

الدقيقة 13: توقف اللعب لإصابة ياسين مرعي

الدقيقة 23: بطاقة صفراء لبوكا للاعب يانج أفريكانز

الدقيقة 27: توقف اللعب لإصابة زيزو

الدقيقة 28: توقف اللعب لإصابة مصطفى شوبير

الدقيقة 38: بطاقة صفراء لمصطفى شوبير

45+1: هدف أول لصالح يانج أفريكانز