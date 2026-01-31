صور.. استمرار إزالة كوبري السيدة عائشة "كوبري الموت"

واصل د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم، متابعته لأعمال فك وإزالة كوبري السيدة عائشة التي بدأت مساء الخميس الماضي ضمن خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة في إطار أعمال الحفاظ على القاهرة التاريخية.

كما تفقد محافظ القاهرة الأعمال الجارية لرفع كفاءة المنطقة المحيطة بمحور صلاح سالم البديل.

وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع كفاؤة الإنارة بالمنطقة وزيادة المسطحات الخضراء وتكثيف أعمال التشجير.

وأكد محافظ القاهرة، أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، بالاضافة لقربها من منطقة تلال الفسطاط.

رافق محافظ القاهرة في جولته، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الأجهزة التنفيذية بالدولة لم تغفل يومًا عن البحث عن حلول جذرية للمشكلات التي كان يسببها كوبري السيدة عائشة الذي تم بناؤه أوائل الثمانينات ليربط بين طريق صلاح سالم ومنطقة سور مجرى العيون، ونظرًا لوجود ميل بالكوبري لجأ إليه المصمم بسبب الكتلة السكنية المجاورة والتي صعب التخلص منها لإقامة كوبري طبيعي وهو ما تسبب في كثرة الحوادث التي راح ضحيتها عدد كبير من الأرواح البريئة، حتى أصبح الكوبري يعرف بـ"كوبري الموت".

وقد تم عمل إصلاحات لتدعيم القواعد، والأعمدة، والكمرات، والأسوار، والفواصل عدة مرات، لكنها لم تقض على مشكلة الكوبري، لذا تم اتخاء قرار فكه وإزالته حرصًا على أمن وسلامة المواطنين بعد تشغيل محور صلاح سالم الجديد، الذي يعد البديل الآمن للكوبري، ويحقق في الوقت نفسه السيولة المرورية المطلوبة.

