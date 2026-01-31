خلل تقني".. أوكرانيا تواجه أزمة كبرى بسبب انقطاع الكهرباء

وكالات

تسبّب انقطاع واسع في شبكة الكهرباء الأوكرانية السبت ناجم عن "خلل تقني"، في توقّف الخطوط الكهربائية بين مولدوفا ورومانيا وأوكرانيا، بحسب ما أعلن وزير الطاقة في البلد.

وأسفر انقطاع التيّار عن توقّف إمدادات المياه إلى العاصمة كييف وتوقّف كامل لحركة المترو في المدينة، ما أثّر على آلاف الركاب.

بدوره، قال وزير الطاقة دينيس شميجال في منشور عبر تليجرام "عند الساعة 10:42 من صباح اليوم (8:42 ت غ)، إن خللا تقنيا حدث أدّى بالتزامن إلى توقّف خطّ من 400 كيلوفولط بين شبكتي الكهرباء في رومانيا ومولدوفا من جهة وخطّ من 750 كيلوفولط بين غرب أوكرانيا ووسطها من جهة أخرى".

وأوضح أنه من المتوقع أن تعود الكهرباء "في الساعات القليلة المقبلة".

في حين وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحادثة بـ"الطارئة"، مؤكدا أن العمل جار لإعادة الخدمة.

وأشار إلى أن "المهمّة تقضي بالتوصّل إلى استقرار في الوضع قريبا".

إلى ذلك، حرمت مولدوفا جزئيا من الكهرباء السبت جرّاء "الخلل التقني" في أوكرانيا، حيث تولّد مولدوفا تيّارها الكهربائي الخاص، لكنها تستورد أيضا الكهرباء خصوصا من رومانيا وأوكرانيا.

وكانت الكهرباء انقطعت عن جزء كبير من العاصمة حيث توقّفت الإشارات المرورية عن العمل، بحسب ما أفادت الشرطة التي حشدت عناصرها لإدارة حركة السير وتفادي الحوادث.

كما تأثّرت عدّة معابر حدودية بانقطاع التيّار أيضا، وفق ما أبلغت شرطة الحدود التي لجأت إلى مولّدات كهرباء وعمليات تفتيش يدوية.

يذكر أن هذه المشكلة تلقي ضغطا إضافيا على شبكة الكهرباء في أوكرانيا التي هي أصلا في وضع هشّ بعد أسابيع من القصف الروسي المكثّف.

وما انفكّت موسكو تستهدف منشآت الطاقة خلال العملية العسكرية في أوكرانيا التي تشارف عامها الرابع، غير أن هذا الشتاء يعدّ الأصعب، مع هجمات تحرم الملايين من الكهرباء والتدفئة وسط حرارة متدنّية جدّا.

وعلّقت كلّ الرحلات السبت في قطار الأنفاق بسبب انقطاع الكهرباء. ويستخدم حوالى 800 ألف راكب شبكة المترو يوميا، بحسب بيانات نشرت العام الماضي.

بينما يلجأ السكان أيضا إلى محطاته ال52 للاحتماء من القصف الروسي.