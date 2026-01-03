مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
18:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

برشلونة

موعد مباراة منتخب السودان والسنغال في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

11:40 ص 03/01/2026
    منتخب السنغال
    منتخب السنغال
    منتخب السنغال للمحليين
    منتخب السنغال للمحليين 1

يلاقي منتخب السودان نظيره السنغالي اليوم السبت٬ ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب السودان والسنغال

وتنطلق المباراة في تمام الساعة ٦ مساءً على استاد "ابن بطوطة" بالمغرب.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس ١.

بي إن سبورت ماكس ٢.

ويذكر أن المجموعة الخامسة تضم كلًا من الجزائر، السودان، بوركينا فاسو، وغينيا الإستوائية، حيث توقف رصيد السودان عند ٣ نقاط في المركز الثالث، ليضمن الصعود إلى دور الـ١٦ ضمن أفضل الثوالث، ويواجه في المباراة القادمة منتخب السنغال.

منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية السودان والسنغال موعد مباراة السودان والسنغال

