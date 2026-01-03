يلاقي منتخب السودان نظيره السنغالي اليوم السبت٬ ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة منتخب السودان والسنغال

وتنطلق المباراة في تمام الساعة ٦ مساءً على استاد "ابن بطوطة" بالمغرب.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس ١.

بي إن سبورت ماكس ٢.

ويذكر أن المجموعة الخامسة تضم كلًا من الجزائر، السودان، بوركينا فاسو، وغينيا الإستوائية، حيث توقف رصيد السودان عند ٣ نقاط في المركز الثالث، ليضمن الصعود إلى دور الـ١٦ ضمن أفضل الثوالث، ويواجه في المباراة القادمة منتخب السنغال.