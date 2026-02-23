إعلان

أمطار غزيرة ورعد في المنوفية.. والمحافظة تعلن الطوارئ

كتب : أحمد الباهي

03:00 م 23/02/2026
شهدت محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة على عدة مراكز، مع سماع أصوات الرعد في السماء، في ظل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تقلبات جوية تضرب البلاد.

وسجلت مدن السادات وتلا وبركة السبع أمطارًا خفيفة إلى متوسطة، بينما شهدت مدينة الباجور هطول أمطار غزيرة، وسط أجواء شتوية أعادت إحساس الشتاء للشارع المنوفي بعد قلة الأمطار خلال الموسم الحالي.

وأبدى عدد من المواطنين سعادتهم بتلك الأمطار، معتبرينها "بشارة خير" بعد انتظار طويل لهطول الأمطار هذا العام.

في هذا الإطار، وجه اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، برفع درجة الاستعداد القصوى لجميع الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالمركزية على مدار الساعة، مع متابعة بالوعات الصرف والتأكد من جاهزية سيارات شفط المياه، والتنسيق الكامل مع الكهرباء والحماية المدنية والصحة والإسعاف لضمان التعامل الفوري مع أي طارئ.

وشدد المحافظ على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، متابعة أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية، وتأمين الطرق لضمان السيولة المرورية، مناشدًا الجميع توخي الحذر خلال الرياح الشديدة والتواصل مع غرف العمليات في أي حالة طارئة.

أمطار المنوفية الطقس السيئ الرياح والرعد

