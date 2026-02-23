الرئيس السيسي يتوجه إلى السعودية للقاء الأمير محمد بن سلمان

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتوجه اليوم الإثنين، في زيارة أخوية إلى المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن يلتقي بأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع ببنهما، ولمواصلة التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.