عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع وفد مؤسسة حياة كريمة برئاسة الدكتورة بثينة مصطفى نائب رئيس مجلس الأمناء، لبحث سبل دعم مجالات العمل المشترك واستعراض عدد من المقترحات ذات الاهتمام المتبادل، بما يعزز التعاون في مجالات المسؤولية المجتمعية وتحويل المبادرات إلى نتائج ملموسة تخدم المواطنين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المحاور المهمة، في مقدمتها تنسيق جهود الوزارة مع المؤسسة لتطوير المبادرات المجتمعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنظيم برامج مشتركة تستهدف دعم الأسر والمجتمعات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تعزيز الأثر الإيجابي للبرامج التنموية.

كما تناول اللقاء بحث آليات التعاون من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية في إعداد الطرود والكراتين الغذائية لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية، إضافة إلى طرح فكرة توفير كوبونات مشتريات من جانب وزارة التموين لصالح مؤسسة حياة كريمة، لدراسة آليات توزيعها على الفئات المستحقة بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستهداف والحوكمة في تقديم الدعم.

وشمل التعاون المقترح كذلك دراسة إمداد منافذ المؤسسة باللحوم والدواجن والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فضلًا عن التنسيق المشترك في مجال صكوك الأضاحي بما يعظم الاستفادة من الإمكانات المتاحة ويوسع قاعدة المستفيدين.

كما تم التأكيد على أهمية تبادل قواعد البيانات بين الوزارة والمؤسسة، بما يسهم في تحقيق الاستهداف الدقيق للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

وأكد وزير التموين، خلال الاجتماع، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المؤسسات والمبادرات التي تهدف إلى دعم المجتمع، والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لتحقيق أكبر أثر إيجابي للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر لتحويل الخطط والمقترحات إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأضاف أن التعاون مع مؤسسة حياة كريمة يأتي ضمن رؤية الوزارة لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة بين الدولة والمواطنين.

من جانبه، أعرب وفد مؤسسة حياة كريمة، عن تقديره لحرص وزارة التموين على تعزيز آليات العمل المشترك، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين الجانبين في تنفيذ المبادرات المجتمعية بما يسهم في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتوفير الدعم الميداني المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، وتحويل الأفكار والمقترحات إلى برامج عملية تحقق نتائج ملموسة على الأرض.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة عدد من القيادات، من بينهم رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، ومساعد الوزير والمتحدث الرسمي، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، كما شارك من جانب المؤسسة الرئيس التنفيذي وعدد من قياداتها.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان، أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق نتائج ملموسة لخدمة المواطنين، وفقًا لتوجهات الدولة في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، مع التأكيد على الاستفادة من الطاقات المتاحة لدى جميع الأطراف لإحداث أثر إيجابي مباشر في حياة المواطنين.

